Svetovno prebivalstvo v povprečju vse starejše

Ljubljana, 9. julija - Stopnja rodnosti - in s tem rast prebivalstva - po vsem svetu hitro upada in naj bi se v prihodnjih štirih desetletjih znižala pod 2,1 otroka na žensko. Hkrati se pričakovano trajanje življenja podaljšuje. Povprečen prebivalec sveta, rojen leta 2019, naj bi dočakal 72,8 leta, so pred svetovnem dnevu prebivalstva sporočili iz statističnega urada.