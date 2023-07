Led iz Cerkniškega jezera nekoč vse do Indije, danes grozi pomanjkanje vode

pripravil Aleš Kocjan

Cerknica, 10. julija - Led iz Cerkniškega jezera, največjega presihajočega jezera v Evropi, so nekoč izvažali vse do Bombaja v Indiji, danes pa jezeru grozi pomanjkanje vode. Te je zaradi podnebnih sprememb po besedah direktorja Notranjskega Parka Matevž Podjeda iz leta v leto manj, kar vse bolj načenja eko sistem jezera. To je sicer eno bolje ohranjenih tovrstnih jezer.