Čebelarjem na voljo podpore za pašne rede in promocijo čebelarstva

Ljubljana, 30. junija - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v uradnem listu objavilo dva razpisa za podporo čebelarjem. Na prvem razpisu je čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2023 na voljo do 48.816 evrov, na drugem pa je za promocijo čebelarstva na voljo do 17.573 evrov nepovratnih sredstev.