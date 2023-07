Raziskava: Število žensk v energetskem sektorju v Sloveniji upada

Ljubljana, 2. julija - V Sloveniji je število zaposlenih žensk v energetskih podjetjih in na menedžerskih mestih v teh družbah v zadnjih petih letih upadlo in je pod povprečjem v regiji držav srednje in vzhodne Evrope, je pokazala najnovejša raziskava svetovalne družbe Boston Consulting Group (BSG). Delež zastopanosti žensk je padel z 29 na 24 odstotkov.