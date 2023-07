V Veroni razstava ob stoletnici rojstva operne dive Marie Callas

Verona, 3. julija - Odnos med opero divo Mario Callas in italijanskim mestom Verona je v ospredju fotografske razstave z naslovom 100 Volte Callas (100-krat Callas), ki so jo v palači Gran Guardia na veronskem trgu Bra odprli ob 100-letnici rojstva legendarne sopranistke Callas (1923-1977). Razstava bo na ogled do 30. avgusta.