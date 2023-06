Reka Soča se v okolici Anhovega peni

Anhovo, 29. junija - Prebivalci kanalske občine so v zadnjih dneh močno vznemirjeni, saj so na reki Soči v jutranjih urah opazili belo peno. Stanje so si danes v jutranjih urah ogledali predstavniki občinskega in regijskega štaba Civilne zaščite, občinskega režijskega obrata, inšpektorji ter novogoriški poklicni gasilci. Odvzeli so tudi vzorce vode.