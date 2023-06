Vlada razglasila leto 2024 za leto generala Rudolfa Maistra

Ljubljana, 28. junija - Prihodnje leto obeležujemo 150. obletnico rojstva in 90. obletnico smrti generala in pesnika Rudolfa Maistra - Vojanova, ki je Sloveniji zagotovil spodnjo Štajersko in imel pomembno vlogo v kolektivni zavesti Slovencev. Vlada je zato sklenila, da bo prihodnje leto posvečeno generalu Maistru, je po seji vlade sporočilo obrambno ministrstvo.