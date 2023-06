Poleti podpis pogodb z izbranimi koncesionarji za javni linijski prevoz potnikov

Ljubljana, 28. junija - Po pravnomočnosti izbire koncesionarjev za izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov na območju Slovenije je podpis pogodb pričakovati v juliju ali avgustu, so povedali na pristojnem ministrstvu in dodali, da bodo izbrani prevozniki Nomago, Arriva in Avtobusni promet Murska Sobota dejavnost začeli izvajati najkasneje do konca maja 2024.