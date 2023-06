Sindikati podpirajo predvidene spremembe zakona o delovnih razmerjih

Ljubljana, 28. junija - V sindikalnih centralah, vključenih v Ekonomsko-socialni svet (ESS), podpirajo osnutek novele zakona o delovnih razmerjih, ki je od ponedeljka v javni obravnavi. Zanje so pogajanja o osnutku končana. Ob tem so sindikalisti kritični do delodajalcev, ki da so več kot šest mesecev zavirali usklajevanje.