V SEM fotografije egipčanske dediščine iz arhiva zakoncev Hölbl

Ljubljana, 29. junija - V Slovenskem etnografskem muzeju (SEM) bodo drevi odprli fotografsko razstavo z naslovom Dediščina starega Egipta: Fotografski arhiv zakoncev Güntherja in Ingrid Hölbl. Na ogled bo izbor fotografij egipčanskih svetišč in grobnic iz arhiva kulturne dediščine Egipta in zahodnega Sredozemlja, ki sta ga SEM decembra 2021 podarila zakonca iz Avstrije.