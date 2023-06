Marko Baloh in Ryan Collins zmagovalca dirke preko zahoda

San Francisco, 22. junija - Slovenski ultra-maratonski kolesar Marko Baloh se je po zmagi v posamični konkurenci na lanski dirki preko zahoda (Race across the West 2022), odločil, da se letos na tej ultramaratonski preizkušnji preizkusi v konkurenci dvočlanskih ekip. V paru z Američanom Ryanom Collinsom sta dosegla prepričljivo zmago in nov rekord proge.