Judovski naseljenci na Zahodnem bregu divjali po palestinskih krajih

Jeruzalem, 21. junija - Po torkovem smrtonosnem napadu blizu judovske naselbine Eli na zasedenem Zahodnem bregu, v katerem so bili ubiti štirje Izraelci, so judovski naseljenci v noči na danes napadali in uničevali trgovine, vozila in nasade oljk v lasti Palestincev. Po poročanju tujih tiskovnih agencij je bilo ranjenih najmanj pet Palestincev in uničenih okoli 140 vozil.