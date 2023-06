Marca v EU 90-odstoten padec uvoza nafte iz Rusije

Luxembourg, 24. junija - Uvoz surove nafte in naftnih derivatov iz Rusije v EU se je marca v primerjavi s povprečjem istega meseca zadnjih štirih let zmanjšal za 90 odstotkov. Marca je EU po podatkih evropskega statističnega urada Eurostat iz Rusije uvozila 1,4 milijona ton nafte in derivatov, v istem mesecu od leta 2019 do leta 2022 pa v povprečju 15,2 milijona ton.