ZPS: Generativna umetna inteligenca ogroža pravice potrošnikov

Ljubljana, 20. junija - V zadnjih mesecih je prišlo do bliskovite rasti ponudbe storitev, ki jih poganja generativna umetna inteligenca, ta pa ogroža pravice potrošnikov in briše meje med resnično in umetno vsebino, v sporočilu za javnost opozarjajo pri Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS). Danes so na pristojna ministrstva naslovili tudi poziv k preiskavi te tehnologije.