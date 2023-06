Direktor Observatorija Vere Rubin Željko Ivezić: To bo najboljši film vseh časov, ki bo demokratiziral znanost

Vipava, 20. junija - Observatorij Vere Rubin v Čilu bo z največjo kamero na svetu vsake tri noči pregledal celotno južno nebo in popolnoma spremenil naš pogled na vesolje. Slovenijo je nedavno obiskal njegov direktor Željko Ivezić ter za STA spregovoril o poteku in pomenu projekta za majhne države, o pričakovanjih glede novih odkritij in o vlogi umetne inteligence.