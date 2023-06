Pogovor Blinkna in Qina po navedbah ZDA odkrit in konstruktiven

Peking, 18. junija - Ameriški državni sekretar Antony Blinken je imel odkrit in konstruktiven pogovor s kitajskim kolegom Qin Gangom, je po današnjem srečanju vodij diplomacije ZDA in Kitajske v Pekingu sporočil State Department. Blinken je poudaril pomen diplomacije in odprtih komunikacijskih kanalov, so dodali. Kitajska stran je medtem izpostavila vprašanje Tajvana.