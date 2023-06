V Julijskih Alpah to poletje znova gorski tek in vrsta drugih prireditev

Radovljica/Žirovnica/Kranjska Gora, 17. junija - Na območju Radovljice, Žirovnice in Kranjske Gore se to poletje obeta vrsta različnih kulturnih, športnih in zabavnih dogodkov. Vse tri kraje bo skupaj z drugimi destinacijami na območju Julijskih Alp tudi letos povezala tekaška prireditev Julian Alps Trail Run, ki bo potekala septembra in bo gostila 2500 tekačev.