Blinken v Pekingu o odnosih med ZDA in Kitajsko

Peking, 18. junija - Ameriški državni sekretar Antony Blinken se bo danes in v ponedeljek mudil v Pekingu, kjer se bo s predstavniki kitajskega političnega vrha pogovarjal o odnosih med ZDA in Kitajsko. Ti so v zadnjem času vse bolj napeti, med drugim zaradi kitajskega stališča do ruske agresije v Ukrajini, trgovinskih sporov med državama in Tajvana.