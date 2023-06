V Zasavju se pričenja Majski salon ZDSLU 2023 Misterij Gea

Hrastnik, 16. junija - Na razstaviščih v Hrastniku, Zagorju ob Savi in Trbovljah se nocoj pričenja Majski salon ZDSLU 2023 Misterij Gea, ki prinaša pregled sodobne slovenske likovno vizualne produkcije. Na razstavi sodeluje 154 umetnikov, ki ustvarjajo na področju vseh likovnih zvrsti in so iz devetih regionalnih društev. Podelili bodo tudi tri nagrade Majskega salona.