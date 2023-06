Na IJS razvili novo metodo za napovedovanje končne višine otrok in mladostnikov

Ljubljana, 16. junija - Raziskovalci Instituta Jožef Stefan (IJS) in ljubljanske Fakultete za šport so razvili novo metodo za napovedovanje končne višine otrok in mladostnikov, ki združuje obsežne populacijske podatke in umetno inteligenco. Napovedi z novo metodo so zato bistveno bolj natančne od tistih, ki jih dajejo obstoječe metode, so sporočili z IJS.