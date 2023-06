V Kostanjevici na Krki prenovljena postavitev stalne zbirke Galerije Božidarja Jakca

Kostanjevica na Krki, 17. junija - V Galeriji Božidarja Jakca - Muzeju moderne in sodobne umetnosti v Kostanjevici na Krki bodo drevi ob 20. uri odprli prenovljeno postavitev galerijske stalne zbirke. Dozdajšnja je bila na ogled od leta 2009. Novo so umestili v posodobljena razstaviščna prostora, vsebinsko pa sledi kronologiji Jakčevega življenja in dela, so sporočili iz galerije.