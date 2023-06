Poletna muzejska noč bo tudi letos povabila v muzejske in galerijske prostore

pripravila Ksenija Brišar

Ljubljana, 15. junija - Muzeji in galerije so tudi letos pripravili največjo skupno akcijo, Poletno muzejsko noč. Nanjo že 21. po vrsti vabijo v soboto, ko bodo vrata odprli do polnoči. Obiskovalcem bodo razkazali vsebine in jih pospremili z različnimi dejavnostmi. Program je pripravilo več kot 80 muzejev, galerij in drugih zavodov na več kot 170 prizoriščih.