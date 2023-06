V napadih v britanskem Nottinghamu ubiti trije ljudje

Nottingham, 13. junija - V Nottinghamu so danes umrli trije ljudje, še trije pa so bili ranjeni v nizu napadov, ki so se zgodili na različnih krajih v tem angleškem mestu. Policija je sporočila, da so zaradi suma umora že prijeli 31-letnega moškega. Oblasti skušajo medtem razjasniti, kaj natančno se je zgodilo, in ugotoviti motiv za napade.