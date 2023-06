Kraljevo slikarstvo iz obdobja med drugo svetovno vojno na ogled v Muzeju novejše in sodobne zgodovine

Ljubljana, 13. junija - V Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije se v sredo odpira letošnja največja občasna razstava muzeja, na kateri bodo na ogled slikarska dela Toneta Kralja, ki so nastala med drugo svetovno vojno. Kustosa razstave z naslovom Kruha in iger: Slikarstvo Toneta Kralja (1941-1945) sta Tina Fortič Jakopič in Marko Ličina.