V zagrebškem Muzeju sodobne umetnosti retrospektiva Sanje Iveković

Zagreb, 15. junija - V Muzeju sodobne umetnosti (MSU) Zagreb bodo danes odprli prvo vseobsegajočo muzejsko retrospektivo ene od najpomembnejših hrvaških umetnic Sanje Iveković z naslovom Works of Heart (1970-2023). Razstavo kustosinje in direktorice muzeja Zdenke Badovinac so premierno prikazali lani v dunajski Kunsthalle. V Zagrebu bo na ogled do 1. novembra.