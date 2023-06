Poslanci koalicije in NSi s predlogom sprememb financiranja političnih strank

Ljubljana, 12. junija - Poslanci koalicijskih Svobode, SD in Levice ter opozicijske NSi so v DZ vložili predlog novele zakona o političnih strankah, ki so ga pripravili tudi na podlagi opozoril računskega sodišča. Med drugim predvidevajo več sprememb glede financiranja političnih strank, glob za prekrške in revizij poslovanja.