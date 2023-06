Nagrade tantadruj Mariu in čarodeju ter Juretu Kopušarju in Jaki Varmužu

Trst, 12. junija - V Muzeju Sartorio v Trstu so v nedeljo podelili letošnje primorske gledališke nagrade tantadruj za umetniške dosežke. Poleg nagrade za življenjsko delo, ki jo je preje igralec in režiser Adrijan Rustja, so nagradili še predstavo SSG Trst Mario in čarodej, igralca Jureta Kopušarja in Jako Varmuža za oblikovanje svetlobe, so sporočili iz SSG Trst.