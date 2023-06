Mariborčani do enajstega naslova državnih prvakov v namiznem tenisu

Ljubljana, 10. junija - V tretji finalni tekmi končnice 1. SNTL za moške je Maribor v gosteh premagal ŠD SU s 4:2 in tako še enajstič osvojil naslov državnih prvakov. Mariborčani so v prvi tekmi doma zmagali s 4:3, minuli teden so Novomeščani doma slavili s 4:2, v odločilni tretji tekmi pa so bili spet boljši namiznoteniški igralci iz štajerske prestolnice.