Kazenska ovadba Trumpa obsega 37 točk

Miami, 9. junija - Obtožnica proti bivšemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu zaradi nepravilnega ravnanja z zaupnimi dokumenti obsega 37 točk in ne sedem, kot so doslej poročali ameriški mediji. Obtožnica, ki so jo javno objavili danes, Trumpa med drugim bremeni, da je delil zaupne informacije v zvezi z načrti napada na Iran.