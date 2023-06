Delodajalci in delojemalci na seji ESS 23. junija želijo zagotovilo premierja, da bo spoštovan socialni dialog

Ljubljana, 9. junija - Predstavniki delodajalcev in delojemalcev so v uvodu seje Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) izrazili nezadovoljstvo s socialnim dialogom, kot ga vodijo nekatera ministrstva. Premierja Roberta Goloba pozivajo, da se 23. junija udeleži seje ESS in zagotovi, da bodo upoštevani kot enakopravni partnerji in bodo vzpostavljeni pogoji za socialni dialog.