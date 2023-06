Macron obiskal žrtve napada v Annecyju

Annecy/Grenoble, 9. junija - Francoski predsednik Emmanuel Macron je danes v bolnišnici v Grenoblu obiskal otroke, ki so bili ranjeni v četrtkovem napadu z nožem v mestu Annecy na vzhodu Francije. Nato se je v Annecyju srečal še s sorodniki žrtev in tistimi, ki so jim nudili pomoč. Po navedbah francoskih oblasti je stanje ranjenih otrok po operacijah stabilno.