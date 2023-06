SBI TOP zadnji dan tedna sklenil s rastjo

Ljubljana, 9. junija - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP se je danes na Ljubljanski borzi zvišal za 0,46 odstotka na 1242,97 točke. Vlagatelji so opravili za 1,1 milijona evrov prometa, največ zanimanja pa so vnovič pokazali za delnice Krke - lastnika jih je zamenjalo za 428.130 evrov. Največjo rast so imele delnice Zavarovalnice Triglav, skoraj 1,40-odstotno.