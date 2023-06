Vreme: Delno jasno

Ljubljana, 9. junija - Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Zvečer se bo vreme umirilo. Ponoči se bo razjasnilo, po nekaterih nižinah bo proti jutru nastala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah okoli 9, drugod od 11 do 17 stopinj Celzija.

V soboto zjutraj in dopoldne bo delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Krajevne padavine se bodo zlasti v vzhodni polovici Slovenije nadaljevale tudi v noč na nedeljo.

Obeti: V nedeljo bo vreme podobno kot v soboto, v ponedeljek pa bo bolj sončno, krajevne padavine bodo malo verjetne. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja.

Vremenska slika: Nad večjim delom Sredozemlja ter srednje in jugovzhodne Evrope je območje enakomernega zračnega tlaka. Vremenske fronte so daleč stran od naših krajev. Nad nami se še vedno zadržuje razmeroma vlažen in nestabilen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ob severnem Jadranu bo deloma jasno, drugod spremenljivo oblačno. Predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje večine ljudi ugoden. V soboto bodo vremensko občutljivi lahko imeli manjše z vremenom povezane težave.