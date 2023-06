Kajuh Slovan do drugega zaporednega naslova v namiznoteniškem DP

Ljubljana, 9. junija - V drugi finalni tekmi končnice v prvi slovenski ligi v namiznem tenisu 1. SNTL za ženske je Kajuh Slovan doma premagal Kemo Murexin s 4:0. Ljubljančanke so bile boljše tudi v prvi tekmi v Puconcih, ko so slavile s 4:1, tako da so še drugič zaporedoma, sicer pa četrtič v zgodovini kluba, postale državne prvakinje.