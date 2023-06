Biden in Sunak izdala Atlantsko deklaracijo

Washington, 8. junija - Ameriški predsednik Joe Biden in britanski premier Rishi Sunak sta ob srečanju v Beli hiši izdala tako imenovano Atlantsko deklaracijo, ki je za Britance nekakšen nadomestek za prostotrgovinski sporazum z ZDA potem, ko so se odločili zapustiti EU in izgubili gospodarske ugodnosti z Evropo.