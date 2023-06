Svet RTVS tudi o gledanosti in poslušanosti programov

Ljubljana, 8. junija - Sveta RTVS se je danes seznanil tudi z metodologijo merjenja gledanosti in poslušanosti programov RTVS. Ob tem se je vnela burna razprava, med drugim o projektu Panorama in umeščanju oddaj v programsko shemo. S podrobnejšimi analizami gledanosti, tudi primerjalnimi podatki, se bo svet seznanil na za javnost zaprti seji, so sklenili svetniki.