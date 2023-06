Uredba o kontroli cen pridelkov in živil povzroča nesoglasja

Portorož, 7. junija - Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko je na Vrhu kmetijskih in živilskih podjetij v Portorožu ocenila, da je primerjava cen košarice živil dosegla namen, prihajajoča kontrola cen pridelkov in živil pa ni ukrep za zajezitev cen. V Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij so do uredbe o kontroli cen kritični.