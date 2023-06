V Mariboru so se poklonili 130-letnici rojstva Janka Glazerja

Maribor, 7. junija - Mariborska knjižnica in Univerzitetna knjižnica Maribor sta danes v sklopu dogodkov ob 130. obletnici rojstva pesnika, literarnega zgodovinarja, knjižničarja in urednika Janka Glazerja pripravila okroglo mizo, namenjeno spominu na pomembnega literarnega ustvarjalca in kulturnega delavca. Mariborčani ga najbolj poznajo po Glazerjevi nagradi.