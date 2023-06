Evropska komisija predstavila predlog proračuna za prihodnje leto

Bruselj, 7. junija - Evropska komisija je danes predstavila predlog proračuna za prihodnje leto, vreden 189,3 milijarde evrov. Znesek bi dopolnjevalo 113 milijard evrov v okviru svežnja za gospodarsko okrevanje NextGenerationEU. Kot so poudarili v Bruslju, so posebno pozornost namenili sredstvom za zeleni prehod in podporo Ukrajini.