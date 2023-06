Dim gozdnih požarov v Kanadi zameglil nebo nad New Yorkom

Toronto/New York, 7. junija - Dim več sto gozdnih požarov na vzhodu Kanade se je razširil proti jugu in v megleno kopreno zavil New York, je v torek poročal časnik New York Times. V ameriškem velemestu so izdali opozorilo o slabi kakovosti zraka, enako pa so med drugim storili tudi v zveznih državah Minnesota in Massachusetts ter v kanadskih metropolah Ottawa in Toronto.