Finance o podjetniških izkušnjah z birokracijo (7. 6.)

Ljubljana, 6. junija - Tanja Smrekar v komentarju Dežela s "kajpamoremo" ministri piše o podjetniških izkušnjah z birokracijo in strahu podjetnikov pred inšpekcijami ter globami. Avtorica poudarja, da so ministri plačani, da nam izboljšajo življenje, skrajšajo čakalne dobe, uredijo davčne predpise in olajšajo birokracijo.