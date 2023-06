Evropske borze navzgor; nafta in evro s padcem

London/Frankfurt/Pariz, 6. junija - Osrednji indeksi na evropskih borzah so današnje trgovanje končali z rastjo. Trgovanje je potekalo v umirjenem ozračju, vlagatelji so med drugim premlevali kazenski ovadbi zoper kripto borzi Coinbase in Binance, poročajo tuje tiskovne agencije. Nafta se je pocenila, tečaj evra pa se je nekoliko znižal.