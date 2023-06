Slovenija izvoljena v Varnostni svet ZN za leti 2024 in 2025

New York, 6. junija - Slovenija je bila danes v Generalni skupščini ZN izvoljena v Varnostni svet ZN za leti 2024 in 2025. Dobila je 153 glasov, za izvolitev je bila sicer potrebna dvotretjinska večina 128 glasov. Slovenija je na volitvah premagala Belorusijo, ki se je prav tako potegovala za sedež vzhodnoevropske skupine ZN in je dobila 38 glasov.