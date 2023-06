Pečečnik prevzel Primorske sklade

Ljubljana, 6. junija - Skupina Elektronček, ki je v lasti Joca Pečečnika, je danes uspešno zaključila prevzem družbe Primorski skladi. Novi lastnik želi, da družba postane ena od vodilnih družb za upravljanje investicijskih skladov v regiji in širše v srednji in vzhodni Evropi, so sporočili iz družbe Elektroncek Group.