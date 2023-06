Selektor košarkaric: Imamo dovolj orožij za dober rezultat

Ljubljana, 7. junija - Naslednjo sredo se bo v Ljubljani in Tel Avivu začelo 39. evropsko prvenstvo za košarkarice. Slovenija je po izostanku Nike Barič in okrepitve iz ZDA precej nazadovala v pričakovanjih, vseeno pa grški selektor na slovenski klopi Georgios Dikeulakos ostaja optimističen in prepričan, da lahko Slovenija doseže dober rezultat.