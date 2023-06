Generalna skupščina izvolila pet novih članic VS ZN

New York, 6. junija - Generalna skupščina ZN je danes izvolila pet novih članice Varnostnega sveta ZN za obdobje 2024-2025. Poleg Slovenije so bile v prvem krogu izvoljene tudi Alžirija, Sierra Leone, Južna Koreja in Gvajana. Te bodo svoj sedež zasedle 1. januarja prihodnje leto in bodo nasledile Albanijo, Brazilijo, Gabon, Gano in Združene arabske emirate.