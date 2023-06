Na posvetu o prednostih sistemov umetne inteligence za pomoč človeku

Ljubljana, 6. junija - Ob vse širši uporabi sistemov umetne inteligence in skokovitem napredku modelov umetne inteligence, kot sta ChatGPT in Midjourney, je nujno treba izkoristiti prednosti, ki jih prinašajo za delo in življenje ljudi, ter čimbolj zmanjšati tveganja. Ključno je znanje, da človek ne postane žrtev, so menili govorci današnjega posveta v Ljubljani.