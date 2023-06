Dva gola Millota obdržala Stuttgart v bundesligi

Hamburg, 6. junija - Nogometaši Stuttgarta so si zagotovili obstanek v elitni druščini nemškega prvenstva bundeslige v naslednji sezoni, potem ko so na povratni tekmi končnice s 3:1 premagali domači Hamburg. Na prvi tekmi so slavili s 3:0. Stuttgart je sezono končal na 16. mestu, Hamburg pa je bil tretji v drugi ligi.