Slovenija bo v Varnostnem svetu sodelovala pri odločitvah glede miru in varnosti v svetu

piše dopisnik STA iz New Yorka Robi Poredoš

New York, 6. junija - Slovenija bo v Varnostnem svetu ZN, najpomembnejšem organu svetovne organizacije, kot nestalna članica delovala od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2025. Sodelovala bo pri odločitvah, ki zadevajo svetovni mir in varnost, za kar bo med drugim treba okrepiti diplomatsko ekipo v New Yorku.