Delo o avtonomiji občin (6. 6.)

Ljubljana, 5. junija - Polona Malovrh v komentarju Lepega dne na Brdu... piše o konfliktu med državo in občinami, ki traja že zadnjih 25 let. Občine si namreč želijo večje avtonomije prek višjih povprečnin, ki pa letos ne bodo pokrile dejanskih stroškov občin. Avtorica pa se sprašuje, kdaj bodo občine popolnoma avtonomne in sposobne pomagati državi.